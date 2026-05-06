(GİRESUN) - UNICEF ve İhtiyaç Haritası ortaklığında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle yürütülen "Çocuk İhtiyaçları Haritası" projesi kapsamında Giresun Kent Konseyi Çocuk Meclisi okul temsilcilerine, çocuk hakları eğitimi verildi.

Çocukların hak temelli bakış açısını güçlendirmek, akran öğrenmesini desteklemek ve çocukların kent yaşamına aktif katılımını artırmak amacıyla Giresun Kent Konseyi Çocuk Meclisi okul temsilcileri, "Genç Gönüllü İhtiyaç Elçileri Akrandan Akrana Eğitimi" ile "Çocuk Hakları Eğitimi" aldı.

Eğitimler; Giresun Belediyesi Çocuk Hakları Savunucusu ve Çocuk Katılımı Uzmanı Emine Can Çetinkaya ile İhtiyaç Haritası Uzmanı Artun Köse tarafından yürütüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Çocukların ve gençlerin kent yaşamına aktif, bilinçli ve katılımcı bireyler olarak dahil olmasını önemsiyor, çocuk hakları alanındaki çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.