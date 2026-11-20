Giresun'da çocuk hakları fuarı düzenlendi, çocuklar oyunlarla haklarını öğrendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Giresun'da Çocuk Hakları Fuarı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Belediye Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlediği fuarda çocuklar oyun ve etkinliklerle haklarını öğrenme fırsatı buldu.
Giresun'da, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Çocuk Hakları Fuarı" gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde organize edilen fuara katılan çocuklar, çeşitli oyun ve etkinliklerle haklarını öğrenme ve kendilerini ifade etme fırsatı buldu.
Etkinlikte, çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarına yönelik toplumsal farkındalığının artırılması amaçlandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?