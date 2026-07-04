Giresun'da Denize Girme Yasağı

Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre, il genelinde 5 Temmuz Pazar günü olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği vurgulandı.
Vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla Giresun genelindeki tüm sahil ve plajlarda yarın denize girmenin yasaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan kurallara uymaları istendi.
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