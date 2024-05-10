Giresun'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Giresun'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Giresun\'da Engelliler Haftası Programı Düzenlendi

Giresun'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, engelli bireylerin gösterileri ve etkinlikler gerçekleştirildi. Programda, engellilere ödüller verildi ve sergi gezildi. Programa, çeşitli yetkililer ve ilgililer katıldı.

10.05.2024 17:11
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Giresun'da, Engelliler Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Gazi Caddesi Debboy mevkisinden yürüyüşle başlayan program, Atatürk Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı işaret dili eşliğinde okudu.

Giresun Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde kalan engelli bireylerin yer aldığı mehter takımı, zeybek gösterisi ve Giresun karşılaması, Giresun Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği üyeleri ise Ege yöresine özgü halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yılın her gününde engellilerle birlikte olmanın, onların sorun ve ihtiyaçlarına eğilmenin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Giresun'da 3 ruhsal, 2 zihinsel, 1 de bedensel olmak üzere 6 özel bakım merkezi bulunduğunu aktaran Serdengeçti, bakım merkezlerinde bu yıl 535 engelliye hizmet verildiğini aktardı.

Programda, dart, masa tenisi, yüzme ve havalı atış turnuvalarına katılan engelli bireylere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşların, İl Müftülüğü ve engelli derneklerinin hazırladığı sergi ve stantlar gezildi.

Programa, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modağoğlu ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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