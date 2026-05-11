Giresun Belediye Başkanı Köse, Engelliler Haftası Programına Katıldı

(GİRESUN) - Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen program kapsamında Debboy'dan başlayıp, Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe katıldı. Köse, her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını belirterek, tüm vatandaşları da engelli bireylerle dayanışma içinde olmaya davet etti.

Başkan Köse, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Debboy'dan başlayıp, Atatürk Meydanı'nda sona eren yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Köse, şunları söyledi:

"Şehrimizde ve ülkemizde yaşayan engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve toplumsal hayata tam katılımlarını sağlamak, hepimizin sorumluluğundadır. Bizler, belediye olarak bu sorumluluğun bilincindeyiz. Engelli bireylerimiz için bizler birçok çalışma yürütüyoruz. Engelli bireylerimizin topluma kazandırılmasında büyük emekleri olan öğretmenlerimizi ve diğer emeği geçenleri de canı gönülden kutluyorum. Engelli bireylerimizin azmi, mücadele gücü ve başarıları hepimize örnek olmaktadır Engelli kardeşlerimizin ailelerini de takdir ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı engelli bireylerimize karşı daha duyarlı olmaya, ihtiyaçlarına anlayışla yaklaşmaya ve dayanışma içinde olmaya davet ediyor, engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyorum."

KÜRSÜYE ENGELLİ MECLİS ÜYESİ KONAL İLE GELDİ

Kürsüye Giresun Belediyesi Engelli Meclis Üyesi Özcan Konal'ın aracını sürerek gelen Köse, "Belediye meclisimizi oluştururken Özcan Konal kardeşimizi de listeye aldık. Kendisi de gayet iyi çalışıyor. Ayrıca engelli arkadaşlarının hakları ve kazanımları için de elinden geleni yapıyor" dedi.

Köse, daha sonra mikrofonu Özcan Konal'a verdi. Konal da Köse'ye teşekkür etti.

Programda, engelli bireylerin yer aldığı mehter takımı, halk oyunları gösterileri ve şiirler beğeni toplarken, Köse de spor turnuvalarında başarılı olan engelli bireylerin madalyalarını taktı.