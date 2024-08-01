Giresun'da Fındık Toplarken Dereye Yuvarlanan Kadın Hayatını Kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde fındık toplarken dereye yuvarlanan kadın hayatını kaybetti.
Yeşilköy'de kendisine ait bahçede fındık toplayan 70 yaşındaki Fatma Yılmaz, dengesini kaybederek Gelevera deresine yuvarlandı.
Suda yaklaşık 100 metre sürüklenen kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından öldüğü belirlenen Yılmaz'ın cesedi, Espiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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