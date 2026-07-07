Giresun'da Fındık Üreticilerine Tarla Günü - Son Dakika
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Giresun'da Fındık Üreticilerine Tarla Günü

Giresun\'da Fındık Üreticilerine Tarla Günü
07.07.2026 16:23
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Giresun'da fındıkta yoğun dikim sistemleri hakkında tarla günü etkinliği düzenlendi.

Giresun'da, fındıkta yoğun dikim sistemleri konusunda üreticilere yönelik tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Fındık Araştırma Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte, "Fındıkta Yoğun Dikim Sistemlerinde Yeni Bir Terbiye Yönteminin Bitkilerin Gençlik Döneminde Vejetatif ve Generatif Gelişmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması Projesi" ile ilgili üreticilere teorik bilgi aktarıldı.

Enstitü bahçesindeki programda, proje kapsamında yetiştirilen fındık ağaçlarını inceleyen üreticilerin soruları uzmanlarca yanıtlandı.

Projenin yürütücüsü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Dumanoğlu, gazetecilere, projenin 2020'de başladığını söyledi.

Arazide bir, iki ve üç sıralı dikim sistemlerini uyguladıklarını belirten Dumanoğlu, bitkilerde kök sistemini kuvvetlendirme, dallandırma uygulama gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Projenin sonuçlarına değinen Dumanoğlu, "Özellikle iki sıralı dikim sisteminde dekarda 444 bitki yer alıyor. Dallandırma uygulamaları olan çizik atma ve perlan yapılarak oluşturduğumuz terbiye sisteminde dekarda, verim-ocak dikim sisteminin 5-6 kat daha fazlasına ulaştı." dedi.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Yusuf Bilgen de kurumun çalışmalarıyla ilgili katılımcılara bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Fındık Üreticilerine Tarla Günü - Son Dakika

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