Giresun'da Hapis Cezalı 5 Kişi Yakalandı

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Giresun'da çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Jandarma tarafından il merkezinin yanı sıra Keşap, Bulancak, Piraziz ve Tirebolu ilçesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.O. ile haklarında çeşitli suçlardan 11 ay 6 gün ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y, D.Y, F.A. ve S.K. yakalandı.

Bu kişiler, adli işlemlerin ardından Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.???????