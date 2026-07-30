Giresun'da Heyelan Evi Hasara Uğrattı - Son Dakika
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Giresun'da Heyelan Evi Hasara Uğrattı

Giresun\'da Heyelan Evi Hasara Uğrattı
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Giresun'un Görele ilçesinde heyelan nedeniyle bir evde hasar meydana geldi, ev tahliye edildi.

Giresun'un Görele ilçesinde heyelan sebebiyle bir evde hasar meydana geldi.

Çavuşlu beldesine bağlı Bahşiş Mahallesi'ndeki yamaçtan kopan kaya ve toprak parçaları, Aynur Keskin'e ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.

Taş ve kaya parçaları, evin giriş katındaki duvarı yıkarak hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemelerinin ardından olası risk nedeniyle ev tahliye edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Heyelan Evi Hasara Uğrattı - Son Dakika

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