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Giresun'da heyelan paniği: Bölge havadan böyle görüntülendi

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesinde meydana gelen heyelanda dev kaya kütleri evleri teğet geçti, korku dolu anlara neden oldu.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Gümüşlü mahallesinde meydana gelen heyelan, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Yamaçtan kopan dev kayalar ve toprak kütleleri, bazı evlerin çok yakınından geçerek büyük bir tehlike oluşturdu.

Olayın ardından bölgede inceleme yapılırken, heyelan alanı havadan görüntülendi. Yetkililer, bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını, ancak riskin devam etmesi nedeniyle gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, bölgede heyelan riskine karşı çalışmaların sürdüğü bildirildi.