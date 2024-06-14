Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika
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Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Giresun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, otobüste rehine kurtarma tatbikatı yapıldı. Programda, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi. Vali Mehmet Fatih Sedengeçti, jandarmanın terörle mücadeleden asayişe kadar her alanda hizmet verdiğini vurguladı.

14.06.2024 16:59
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Giresun'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, otobüste rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de yer aldığı programda, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Vali Mehmet Fatih Sedengeçti, Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Serdengeçti, terörle mücadeleden asayişe, narkotikten siber suçlara, kaçakçılıktan trafiğe kadar gece gündüz demeden hizmet eden jandarmanın aziz milletin en büyük güvencelerinden olduğunu kaydetti.

Program, geçit töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı - Son Dakika

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