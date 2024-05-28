Giresun'da Kan Bağışı Yapanlara 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Kan Bağışı Yapanlara 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi

Giresun\'da Kan Bağışı Yapanlara 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi

Giresun'da Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanlara, her biri bir hayırsever tarafından temin edilen 10 meyve fidanı hediye edildi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kampanyaya katılarak vatandaşları kan bağışlamaya davet etti ve bir ünite kanın 3 canı kurtarabileceğini belirtti. Türk Kızılay'ı Giresun Şube Başkanı Hakan Korkmaz ise kampanya kapsamında bin ünite kan toplamayı hedeflediklerini vurguladı.

28.05.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunanlara 10 meyve fidanı verildi.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk Kızılay'ı Giresun Şubesince Atatürk Meydanı'nda organize edilen kan bağışı kampanyasına katıldı.

Mobil araçta bağışta bulunan Vali Serdengeçti, kan bağışının önemine dikkati çekerek vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

Serdengeçti, bir ünite kan sayesinde 3 can kurtarılabildiğini belirterek, "Bu çok önemli bir şey, hem insanlığın rızasını alacağız, hem memleketimize, milletimize sahip çıkmış olacağız. Ben de kendimi kan bağışlayarak bu vazifeyi yapmanın mutluluğu içerisinde hissediyorum." dedi.

Türk Kızılay'ı Giresun Şube Başkanı Hakan Korkmaz ise bir hafta sürecek kampanya kapsamında bin ünite üzerinde kan toplamayı amaçladıklarını vurguladı.

Öte yandan kan bağışlayan herkese, bir hayırseverin desteğiyle Giresun Orman Bölge Müdürüğü'nden temin edilen 10'ar meyve fidanı hediye edildi.

Kaynak: AA

Hakan Korkmaz, Kızılay, Giresun, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Kan Bağışı Yapanlara 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:06 Bakan Şimşek son rakamları paylaştı Türkiye’nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde Bakan Şimşek son rakamları paylaştı! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
15:34 Bakanlık devreye girdi Filenin Sultanları artık business class ile uçacak Bakanlık devreye girdi! Filenin Sultanları artık business class ile uçacak
15:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na “Roma turu“ tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
14:27 İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
13:17 Bakanlık, Deniz Akkaya’nın kızını koruma altına aldı Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı
15:31 Göksel genç aşkıyla barıştı El ele kamera karşısına geçtiler Göksel genç aşkıyla barıştı! El ele kamera karşısına geçtiler
15:09 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yeni dönem 9 Eylül’de başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yeni dönem 9 Eylül'de başlıyor
15:08 “7 çocuğum aç“ deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı "7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı
15:03 Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor Fenerbahçe, yeni sezon öncesi 11 futbolcuyla yollarını ayırıyor
14:36 Konsere dahi sarhoş çıkmıştı Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim Konsere dahi sarhoş çıkmıştı! Serdar Ortaç içini döktü: Her şeyimi kaybettim
14:26 Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı Mobilya şirketleri iflasa sürükleniyor! Mahkemeden bir iflas bir konkordato kararı
14:06 Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme “Beyaz kova“ şüpheliyi ele verdi Parçalanmış ceset soruşturmasında yeni gelişme! "Beyaz kova" şüpheliyi ele verdi
14:02 5 gün sonra sessizliğini bozdu Bakan Uraloğlu’ndan özel jet iddiasına yanıt 5 gün sonra sessizliğini bozdu! Bakan Uraloğlu'ndan özel jet iddiasına yanıt
13:50 Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek Fatih Erbakan: Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2024 16:45:29. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Kan Bağışı Yapanlara 10 Meyve Fidanı Hediye Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement