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Giresun'da Karalahana Çorbası İkramı Tepki Çekti - Son Dakika
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Giresun'da Karalahana Çorbası İkramı Tepki Çekti

Giresun'da bir lokanta işletmesi tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlara karalahana çorbası ikram edildi. Ancak çorbanın dünyanın en kötü yemekleri listesine alınması tepkilere neden oldu. Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, karalahana çorbasının besin değerinin yüksek olduğunu ve halk arasında severek tüketildiğini belirtti.

Giresun\'da Karalahana Çorbası İkramı Tepki Çekti
21.12.2023 - 13:39,
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Giresun'da vatandaşlara, yörede "pancar çorbası" olarak da bilinen karalahana çorbası ikram edildi.

Karalahana çorbasının, dünya mutfağından otantik yemek tariflerinin de paylaşıldığı bir platformda yayımlanan "dünyanın en kötü yemekleri" listesine alınması, kentte tepki gördü.

Kent merkezindeki bir lokanta işletmesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlara karalahana çorbası dağıtıldı.

Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, etkinlikte, karalahana çorbasının kötü yemekler listesinde yer almasına tepki gösterdi.

Karalahana çorbasının besin değerinin yüksek olduğunu vurgulayan Kara, çorbanın severek tüketildiğini söyledi.

Kara, çorbanın yörede "fakir yemeği" olarak da nitelendirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Halkımızın en sıkıntılı ekonomik döneminde karalahana çorbası tas kebabı yerine de geçer, kadayıf yerine de geçer. Hamsiyle yediğiniz zaman zihniniz açılır. Ülkesi için gönüllü alaylar çıkaran Giresunlular, Topal Osman Ağa'nın torunları, bunları yiyerek İstiklal Mücadelesi'ni kazanmıştır. Karalahanayı kötü yemek olarak niteleyenlere yüksek sesle bunları ifade ediyoruz."

Kaynak: AA
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