Giresun'da Kavşaklar Fındık Ağaçlarıyla Donatılıyor

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi, şehirdeki kavşaklar, parklar ve diğer boş alanları fındık ağaçlarıyla donatıyor. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, "Hem ekonomik değeri hem de eşsiz lezzetiyle övündüğümüz milli ürünümüz fındığımızın bahçelerimizin yanı sına şehir içinde de yer alması için bu projemizi hayata geçiriyoruz" dedi.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında ilk olarak şehirlerarası otobüs terminali kavşağı ve Bulancak durağı kavşağında fındık ocağı dikimi yapıldı. İlk etapta 100 ocak, şehir genelinde toprakla buluşturulacak ve aynı zamanda fındık ocaklarının bakımları belediye ekipleri tarafından yapılacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün peyzaj çalışmalarında fındık ocağının baş peyzaj ürünü olarak kullanılacağı belirtilerek, peyzaj programları kapsamında kiraz ağaçlarının da kullanılacağı bildirildi.

Başkan Köse ise şehrin kültürel ve ekonomik mirası olan fındığa her anlamda büyük değer verdiklerini vurgulayarak, "Fındık, Giresun'un milli ve en önemli tarım ürünüdür. Aynı zamanda 'Fındığın Başkenti Giresun'dur. Bu projemizle birlikte de şehrin her köşesinde fındık ağaçlarıyla dolu bir görüntü oluşturacağız. Hem ekonomik değeri hem de eşsiz lezzetiyle övündüğümüz milli ürünümüz fındığımızın bahçelerimizin yanı sına şehir içinde de yer alması için bu projemizi hayata geçiriyoruz. Fındık ocağımız belediyemizin peyzaj düzenlemelerinde baş ürün olarak kullanılacaktır" diye konuştu.