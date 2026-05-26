Giresun'da Kaybolan Balıkçı İçin Arama Devam Ediyor

26.05.2026 20:29
Yağlıdere'de akıntıya kapılan Sedat Çelik ve yeğenini bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde 4 gün önce derede balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların ekipleri, Sedat Çelik'in akıntıya kapıldığı Yağlıdere Deresi'nin Kanlıca köyü mevkisinden denize döküldüğü bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam etti.

Öte yandan, Sedat Çelik ile derede cansız bedeni bulunan aynı adı taşıyan yeğeninin, akıntıya kapılmadan kısa süre önce balık tuttukları anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Vefat eden Sedat Çelik'in kardeşi Ali Temel Çelik tarafından çekilen videoda, amca ve yeğeninin ağ atarak balık tutmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Ali Temel Çelik, AA muhabirine, ağabeyi ile amcasının Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan memlekete geldiğini söyledi.

Amcası ve ağabeyi ile birkaç gün sonrası için dereye balık tutmaya gitmeyi kararlaştırdıklarını anlatan Çelik, "Ondan sonra karar değiştiler, nasıl olduğunu bilmiyorum. Sonra beni aradılar, 'Gel gidelim' dedi. Normalde ben gitmeyecektim, başlarına bir şey gelir diye gittim." dedi.

Kendisinin dereye inmediğini belirten Çelik, "Ağabeyim ile amcam dereye indiler, 200 metre civarında yukarı yöne gittiler, ben de aşağıda bekliyordum. Aşağıda kalmayayım diye ben de yukarıya doğru çıktım. Zaten ne olduysa o anda oldu, 10 saniyede." diye konuştu.

Çelik, ağabeyi ve amcasıyla balık avladıkları sırada sohbet ettiklerini, eğlendiklerini dile getirdi.

Ağabeyinin balık ağı ördüğünü söyleyen Çelik, "Ağabeyim ağı yeni yaptı, onun hevesiyle girdi zaten denemek amaçlı. Denediği için de böyle oldu. Ben onlara, 'Su çok girmeyin, hava yağıyor dedim' ama dinlemediler." ifadesini kullandı.

Çelik, arama kurtarma faaliyetlerini yürüten ekiplere teşekkür etti.

Kanlıca köyünden geçen Yağlıdere Deresi'nde 23 Mayıs'ta balık tutarken akıntıya kapılarak kaybolan Sedat Çelik (54) ile 28 yaşındaki yeğenini bulmak için çalışma başlatılmıştı.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 250 metre uzakta bulunan yeğen Sedat Çelik'in cenazesi, dün ilçede toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

