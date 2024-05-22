Giresun'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Giresun\'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kaybolan ve ölü bulunan Durmuş Demir'in soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan aramada, Demir'e ait ceset ve olay mahallinde deliller bulundu.

22.05.2024 21:55
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2 Nisan'da kaybolan ve 20 Mayıs'ta ölü bulunan 42 yaşındaki Durmuş Demir'le ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İ.O ile eşi F.O ve O.A gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.O. ve O.A. tutuklandı, F.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada da yakınları tarafından kayıp ihbarı verilen Durmuş Demir'in bulunmasına yönelik kolluk kuvvetlerince çok yönlü arama çalışmaları başlatıldığı belirtildi.

Kayıp şahsın Keşap ilçesi Fındıklı Mahallesi Sakarlık mevkisinde 5 Nisan'da kullandığı 61 DF 043 plakalı kamyonetin kupa kısmının yanmış halde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Kayıp şahsın öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, cinayet büro amirliğince özel ekip kurularak güvenlik kameraları, PTS kayıtları incelenmiş, tanık beyanları alınarak teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar ve elde edilen deliller neticesinde olayın şüphelileri olduğu değerlendirilen İ.O, F.O ve O.A, 21 Mayıs günü yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan şahısların ifadelerinde Durmuş Demir'i öldürerek Yağlıdere ilçesi Ekin yaylasında ormanlık alan içerisinde yüksek bir noktadan Ekin deresine attıklarını beyan etmeleri üzerine bölgeye intikal eden kolluk kuvvetlerince yapılan aramada, Durmuş Demir'e ait ceset ve olay mahallinde elde edilen deliller muhafaza altına alınmıştır."

Kaynak: AA

Yağlıdere, Giresun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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