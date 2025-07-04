GİRESUN'da M.T. 'nin (15) tabancayla kazara vurduğu kız kardeşi M.T. (7), yaralandı.
Olay, merkeze bağlı Sayca köyünde meydana geldi. M.T.'nin elindeki tabanca kazara ateş aldı, çıkan mermi, kız kardeşi M.T.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.T., buradaki müdahalenin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri ağabey M.T.'yi ifadesini almak için götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Kaza: Kardeşini Vuran Ağabeyin İfadesi Alındı - Son Dakika
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