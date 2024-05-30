Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına faydalı böcek salındı - Son Dakika
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Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına faydalı böcek salındı

Giresun\'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına faydalı böcek salındı

Giresun'un Eynesil ilçesinde gal arısı zararlısıyla mücadele amacıyla kestane ormanlarına faydalı böcek salımı gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında 5 bin 500 yararlı böceğin doğaya salındığını ve bu yıl da 2 bin böcek daha salmayı hedeflediklerini belirtti. Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise zararlıyla mücadelede olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

30.05.2024 14:59
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Giresun'un Eynesil ilçesinde kestane ormanlarına, gal arısı zararlısıyla mücadelede amacıyla faydalı böcek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, ilçeye bağlı Ören beldesindeki kestane ormanlarına faydalı böcek salımının ardından gazetecilere, bölgede gal arısının yoğun bulunduğunu söyledi.

Ulukan, zararlı ile biyolojik mücadele kapsamında laboratuvarda faydalı böcek türlerinden "Torymus Sinensis" üretildiğini belirterek, "Bu arılarımız, doğal dengenin korunmasında kullanılıyor. Bugüne kadar 5 bin 500 yararlı böceği doğaya saldık. Bu yıl da 2 bin böcek daha salmayı amaçlıyoruz. Mücadeleyi 12 bin hektar sahada sürdürüyoruz." dedi.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise zararlıyla mücadeleden olumlu sonuçlar alınmaya başlandığını vurgulayarak, çalışmaları dolayısıyla ilgilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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