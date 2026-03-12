Giresun'da "Kitap Takas Günleri" Mahalle Mahalle Geziyor

(GİRESUN) – Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kitap Takas Günleri", okuma alışkanlığını teşvik ederken, geri dönüşüm bilincini de mahallelere taşıyor. "Okuduğun kitabı getir, yeni bir kitapla değiştir" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Giresunluların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Giresun Belediyesi, sıfır atık hedefleri ile kültürel gelişimi birleştiren anlamlı bir projeye imza atıyor. Özel olarak tasarlanan Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı, bir açık hava kütüphanesi olarak mahalleleri gezerek, vatandaşları kitap takasına davet ediyor.

Mahallelerde yoğun katılım

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin eşi Nalan Köse'nin de destek verdiği program kapsamında; Erikliman, Aksu ve Gaziler mahallelerinde kurulan stantlar yoğun ilgi gördü. 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlar ellerindeki kitapları getirerek, farklı eserlerle değiştirme imkanı buldu. Proje, hem kitapların yeniden değerlendirilmesini sağlıyor hem de mahalle sakinleri arasında kültürel bir köprü kuruyor.

Sıradaki duraklar: Gedikkaya ve Gemilerçekeği

Kitapseverleri yeni hikayelerle buluşturan Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı'nın gelecek günlerdeki çalışma takvimi de belli oldu. Yapılan planlama kapsamında araç, şu noktalarda olacak:

-12 Mart Perşembe: Gedikkaya Mahallesi, Nihatbey Caddesi Üzeri (Saat: 10.00-12.00)

-13 Mart Cuma: Gemilerçekeği Mahallesi, Cumartesi Pazarı (Saat: 10.00-12.00)

Giresun Belediyesi yetkilileri, kütüphanesini yeni eserlerle zenginleştirmek ve okuduğu kitapları diğer okurlarla paylaşmak isteyen tüm vatandaşları belirtilen saatlerde etkinlik alanlarına davet etti.