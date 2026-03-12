Giresun'da "Kitap Takas Günleri" Mahalle Mahalle Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da "Kitap Takas Günleri" Mahalle Mahalle Geziyor

12.03.2026 09:34  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Belediyesi, 'Kitap Takas Günleri' düzenleyerek okuma alışkanlığını teşvik ediyor ve geri dönüşüm bilincini mahallelere taşıyor. Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı, kitap takas etkinlikleriyle Giresunluları buluşturuyor.

(GİRESUN)Giresun Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından başlatılan "Kitap Takas Günleri", okuma alışkanlığını teşvik ederken, geri dönüşüm bilincini de mahallelere taşıyor. "Okuduğun kitabı getir, yeni bir kitapla değiştir" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Giresunluların yoğun ilgisiyle sürüyor.

Giresun Belediyesi, sıfır atık hedefleri ile kültürel gelişimi birleştiren anlamlı bir projeye imza atıyor. Özel olarak tasarlanan Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı, bir açık hava kütüphanesi olarak mahalleleri gezerek, vatandaşları kitap takasına davet ediyor.

Mahallelerde yoğun katılım

Belediye Başkanı Fuat Köse'nin eşi Nalan Köse'nin de destek verdiği program kapsamında; Erikliman, Aksu ve Gaziler mahallelerinde kurulan stantlar  yoğun ilgi gördü. 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlar ellerindeki kitapları getirerek, farklı eserlerle değiştirme imkanı buldu. Proje, hem kitapların yeniden değerlendirilmesini sağlıyor hem de mahalle sakinleri arasında kültürel bir köprü kuruyor.

Sıradaki duraklar: Gedikkaya ve Gemilerçekeği

Kitapseverleri yeni hikayelerle buluşturan Mobil Sıfır Atık Toplama Aracı'nın gelecek günlerdeki çalışma takvimi de belli oldu. Yapılan planlama kapsamında araç, şu noktalarda olacak:

-12 Mart Perşembe: Gedikkaya Mahallesi, Nihatbey Caddesi Üzeri (Saat: 10.00-12.00)

-13 Mart Cuma: Gemilerçekeği Mahallesi, Cumartesi Pazarı (Saat: 10.00-12.00)

Giresun Belediyesi yetkilileri, kütüphanesini yeni eserlerle zenginleştirmek ve okuduğu kitapları diğer okurlarla paylaşmak isteyen tüm vatandaşları belirtilen saatlerde etkinlik alanlarına davet etti.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Yerel Haberler, Giresun, Kültür, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da 'Kitap Takas Günleri' Mahalle Mahalle Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:52:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Giresun'da "Kitap Takas Günleri" Mahalle Mahalle Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.