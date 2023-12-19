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Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. - Son Dakika
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Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde açılan kursta, 30 ile 70 yaş arasındaki 35 kadına Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. Kurs sayesinde birçok kursiyer Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirken, emeği geçenlere teşekkür ediyorlar.

Giresun\'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde kadınlara Kur\'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.
19.12.2023 - 13:41,
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Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde açılan kursta kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor.

Köy Yaşam Merkezleri Projesi kapsamında, ilçeye bağlı Yeşilköy ve Taflancık köyünde kullanılmayan okul binaları bir süre önce Köy Yaşam Merkezine dönüştürüldü.

Espiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Hamzaoğlu, iki merkezde düzenlenen Kur'an-ı Kerim kurslarında 30 ile 70 yaş arasındaki 35 kadına eğitim verildiğini söyledi.

Kursiyerlerin azimli olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Neredeyse tüm kursiyerlerimiz Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Daha önce bilip unutanlar da bu kurs sayesinde yeniden hafızasını tazelemiş oluyor." dedi.

Yeşilköy'deki kursiyerlerden 71 yaşındaki Gülperi Öksüz ise çok umudu olmamasına rağmen kurs sayesinde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendiğini vurgulayarak, kursun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'un Espiye ilçesinde Köy Yaşam Merkezinde kadınlara Kur'an-ı Kerim eğitimi veriliyor. - Son Dakika
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