Giresun'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Giresun'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Giresun\'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcunun soyulması olayında, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soygunu gerçekleştiren iki kişi, altınlarla birlikte taksiyle kaçarken çarptıkları fiziksel engelli bir kadına hafif yaralanmalar verdi. Polis ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheliler yakalandı. Giresun Valisi, olayın faillerinin yakalandığını ve adli soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

18.04.2024 19:38
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Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki kuyumcuda, biri maskeli ve tüfekli olmak üzere iki kişi soygun gerçekleştirdi.

Zanlılar, altınların olduğu çantalarla bindikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı taksiyi Şemsettin Mahallesi'nde buldu.

Olay öncesi gasbedildiği ileri sürülen taksinin şoförü Rıfkı Yavuz ile şüphelilerin kaçarken çarptığı fiziksel engelli kadın, hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, Şemsettin Mahallesi başta olmak üzere il genelinde dron destekli çalışma yürüttü.

Jandarma ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu olayla ilgili olduğu belirlenen S.T, S.C. ve E.B. yakalandı.

Bulancak Emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların sorgularının devam ettiği bildirildi.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, kuyumcu Erdoğan Gündoğdu'yu iş yerinde, taksi şoförü Rıfkı Yavuz'u ise çalıştığı taksi durağında ziyaret etti.

Serdengeçti, ziyaret sonrası gazetecilere, olayın faillerinin yakalandığını belirterek, adli soruşturmanın Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüldüğünü söyledi.

Bulancak halkına "geçmiş olsun" dileklerini ileten Serdengeçti, "Faillerin yakalanmasında İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız işbirliği içerisinde gereğini yaptılar, onlarla iftihar ediyorum. Ben milletimiz adına da devletimiz adına da teşekkür ediyorum, herkese geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA

Bulancak, Jandarma, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Kuyumcu Soygunu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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