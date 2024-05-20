Giresun'da Meslek Lisesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyor - Son Dakika
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Giresun'da Meslek Lisesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyor

Giresun\'da Meslek Lisesi Öğrencileri Uygulamalı Eğitimle Geleceğe Hazırlanıyor

Giresun'da bulunan 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, özel sektör işbirliğiyle temin edilen araçlar ve atölyelerde uygulamalı eğitimlerle öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Motorlu araçlar teknolojisi alanında kullanılan minibüs ve otomobillerde tecrübe edinen öğrenciler, kamuya ait araçların bakım ve onarımlarını gerçekleştirirken, tesisat ve iklimlendirme alanında da uygulamalı eğitimler alıyorlar. Okul Müdürü Cuma Kesme, öğrencilerin son teknoloji araç ve gereçlerle eğitim gördüğünü ve istihdam odaklı bir eğitim verdiklerini belirtti. Ayrıca, okulun yeni atölye binasında ekspertiz hizmeti vermeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

20.05.2024 12:39
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Giresun'da tesisat ve motor alanlarında yetkili servis gibi çalışan meslek lisesi öğrencileri, teorik eğitimin yanındaki uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor.

125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, motorlu araçlar teknolojisi alanında kullanılmak üzere özel sektör işbirliğiyle minibüs ve iki otomobil temin edildi.

Bu araçlar üzerinde tecrübe edinen öğrenciler, okulda kamuya ait araçların yağ ve filtre bakımları, bilgisayarla arıza tespiti, klima gazı dolumu gibi işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanındaki atölyede uygulamalı eğitim alan öğrenciler de il genelindeki kamu binalarının kombi bakımını, petek temizliğini ve baca gaz analizlerini yapıyor.

Okuldaki reklam ve baskı atölyesinde de kamu binaları için tabela ve yönlendirme baskıları imal ediliyor.

Okul Müdürü Cuma Kesme, AA muhabirine, proje okulu olmalarından dolayı Milli Eğitim Bakanlığından sağlanan bütçenin yanı sıra kalkınma ajansları ve diğer paydaşların katkılarıyla atölyelere modern araçlar temin ettiklerini söyledi.

Öğrencilerin son teknoloji araç ve gereçlerle eğitimlerini uygulamalı olarak yürüttüğünü belirten Kesme, istihdam odaklı eğitim verdiklerini aktardı.

Kesme, okula hibe olarak alınan sıfır kilometre araçlarda tüm teorik bilgilerin uygulamaya dönüştüğüne işaret ederek, "Öğrenciler sektöre çıktıklarında görebilecekleri ne kadar araç teknolojisi varsa bunların tamamını bu araçlar üzerinde öğrenebiliyorlar." ifadesini kullandı.

Kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından başta okullar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının doğal gaz tesisat, kombi bakım ve onarımlarını okulun imkanlarıyla yaptıklarını aktaran Kesme, "Bu da kamu kaynağını daha verimli kullanmak, tasarruf tedbirlerine de destek olmak açısından önemli bulduğumuz uygulamalarımız." dedi.

Atölyelerdeki tüm ekipmanların yetkili servislerdeki ekipmanlarla aynı olduğunun altını çizen Kesme, yetkili servislerin verdiği hizmeti okulda verebildiklerini kaydetti.

"Ekspertiz hizmetini okulumuzda vermeye başlayacağız"

Cuma Kesme, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle inşa edilen yeni atölye binasının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Eylül ayında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yeni atölyemizde öncelikli olarak kamu kuruluşlarımız ve özel sektördeki tüm araçlar için ekspertiz hizmetini okulumuzda vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Öğrencileri iyi bir teknik eleman olarak hayata hazırlamaya çalıştıklarını dile getiren Kesme, gelecek kaygısı gütmeden, meslek erbabı olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla her türlü imkanı öğrencilere sunduklarını vurguladı.

Kesme, Giresun'daki sanayi sitesindeki iş yerleriyle iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sanayi sitesindeki iş yerlerinin yüzde 60'ında mezun öğrencilerimiz aktif olarak çalışıyor. Özellikle motorlu araçlar ve doğal gaz sektöründe öğrencilerimiz yoğun şekilde bulunuyor. Kendi iş yerlerini açan mezun öğrencilerimiz var, yetkili servislerde birçok mezun öğrencimiz var, bu da bizi mutlu ediyor."

"Gelecek kaygım yok çünkü birçok bölümde tecrübe ve bilgi kazandım"

Motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencisi Emrullah Bayram, uygulamalı eğitim ile el becerilerinin geliştiğini, bunun iş bulma konusunda kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

Aynı alanın öğrencilerinden Mustafa Dalsız da iş bulma kaygısının olmadığını, araçlarla ilgili birçok işlemi okulda görerek daha çok bilgi sahibi olduklarını belirtti.

Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı öğrencisi Muhammet Yılmaz ise mezun olduktan sonra iş yeri açma belgesi alarak kombi ve tesisatla ilgili iş yeri açabileceğini dile getirerek, "Böylelikle de hayatım boyunca güzel kazanç sağlayabilirim. Gelecek kaygım yok çünkü birçok bölümde tecrübe ve bilgi kazandım. Gerçekten günümüzde ihtiyaç olan bir bölümde eğitim görüyorum." dedi.

Kaynak: AA

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