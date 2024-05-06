Giresun'da mezarlıklarda Anneler Günü öncesi bakım çalışmaları başladı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, şehirdeki mezarlıklarda Anneler Günü öncesinde bakım-onarım, temizlik ve ağaç budama çalışması başlattı.

Giresun Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Mezarlık Şehir Mezarlığı ve Samanlıkkıranı Mezarlığı'nın yanı sıra sorumluluk sahasında yer alan Çaykara, Aydınlar, Yalı, Erikliman, Seldeğirmeni, Teyyaredüzü, Cumhuriyet, Küçükköy, Kayadibi ve Kavaklar Mahalle mezarlıklarında da bakım-onarım çalışmaları yapılıyor.

Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların programlı bir şekilde devam ettiğine değinerek, çalışmaların Anneler Günü'ne kadar tamamlanacağını bildirdi.