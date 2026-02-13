Giresun'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Giresun'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu

Giresun\'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu
13.02.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Alexandr Ghermec, Giresun'da Müslüman olarak İhtida Belgesi aldı.

Giresun'da yaşayan Moldova vatandaşı 21 yaşındaki Alexandr Ghermec, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır ailesiyle Giresun'da yaşayan Ghermec, Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu.

Müftü Selçuk Kılıçbay, Müftülük binasında düzenlenen ihtida töreninde, Ghermec'e İslam dininin esaslarına dair bilgi verdi.

Müslümanlığı tercih eden Ghermec'i kutlayan Kılıçbay, samimi niyetin insanı hakikate ulaştırdığını vurguladı.

Ghermec ise Türkiye'de yaşadığı sürede İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlattı.

Özellikle ramazandaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın kendisini çok etkilediğini belirten Ghermec, "Bu süreçte İslam'ı daha bilinçli bir şekilde araştırmaya başladım. Okudukça ve öğrendikçe kalbimdeki soruların cevap bulduğunu hissettim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kelimeişehadet getiren ve "Paşa" ismini alan Ghermec'e, "İhtida Belgesi" takdim edildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Moldova, Giresun, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını ’halefi’ ilan edecek Kuzey Kore lideri Kim, 13 yaşındaki kızını 'halefi' ilan edecek
ABD’deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde ABD'deki okullara fotoğraf hizmeti veren şirketin Epstein ile bağlantılı olabileceği gündemde
Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı Ayaklarından vince asılıp işkence edilen zihinsel engelli Hamza yaşadığı dehşeti anlattı
Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor Bu hastalığa dikkat: Sadece bir yolla bulaşıyor, özellikle bebekler ve yaşlıları etkiliyor
Serdal Adalı yeni transferi ’’Ohhh’’ diyerek tanıttı Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı Serdal Adalı yeni transferi ''Ohhh'' diyerek tanıttı! Yıldız isim neye uğradığını şaşırdı
Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış Bir gecede 200 koyunu telef olan vatandaşı duygulandıran bağış

14:12
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
Yasak aşk iddialarının odağındaki belediye başkanını zora sokacak dilekçe
13:42
426 bin liralık gizem Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
13:38
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor Sadece 2 gün kaldı
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
13:19
Memurlara yılda iki kez ikramiye Teklif Meclis’e sunuldu
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu
12:09
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
11:59
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu Tam 25 kişi
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 14:53:09. #7.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.