Giresun\'da Moldova Vatandaşı Müslüman Oldu

Giresun'da yaşayan Moldova vatandaşı 21 yaşındaki Alexandr Ghermec, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır ailesiyle Giresun'da yaşayan Ghermec, Müslüman olmak için Müftülüğe başvurdu.

Müftü Selçuk Kılıçbay, Müftülük binasında düzenlenen ihtida töreninde, Ghermec'e İslam dininin esaslarına dair bilgi verdi.

Müslümanlığı tercih eden Ghermec'i kutlayan Kılıçbay, samimi niyetin insanı hakikate ulaştırdığını vurguladı.

Ghermec ise Türkiye'de yaşadığı sürede İslam'ı yakından tanıma fırsatı bulduğunu anlattı.

Özellikle ramazandaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın kendisini çok etkilediğini belirten Ghermec, "Bu süreçte İslam'ı daha bilinçli bir şekilde araştırmaya başladım. Okudukça ve öğrendikçe kalbimdeki soruların cevap bulduğunu hissettim. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kelimeişehadet getiren ve "Paşa" ismini alan Ghermec'e, "İhtida Belgesi" takdim edildi.