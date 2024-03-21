Giresun\'da Orman Haftası ve Dünya Ormancılık Günü kutlandı

Tokat'ta Bir Yıl Arayla İki Polis Memuru Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Tokat'ta bir yıl arayla aynı üzücü olay yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları Servet Yalçındağ 2023 yılında ve Harun Arslanbüken ise 2024 yılının aynı günü olan 21 Mart'ta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu üzücü olaylar, Tokat'ta derin bir üzüntü ve hüzün oluşturdu.