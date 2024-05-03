Giresun'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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Giresun'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Giresun\'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kampanya Başlatıldı

Giresun'da, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Orman Benim' kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında yapılan etkinliklerde, ormandan çöpler toplandı ve yangın riskini azaltmak için çalışmalar gerçekleştirildi. Vali ve diğer kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da etkinliklere katıldı.

03.05.2024 13:12
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Giresun'da, orman yangınlarını önlemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Orman Benim" kampanyası başlatıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünce Dereli ilçesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nın Alçakbel mesire yerinde organize edilen etkinliğe Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Serdengeçti, ormanların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Kampanyanın başarılı bir şekilde yürütülmesi için toplumsal dayanışmanın önemine değinen Vali Serdengeçti, ormanların korunması için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle artan orman yangınlarına dikkati çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, ormandan çöpler toplandı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince de yangın riskinin en aza indirilmesi için orman altı çalı ve alt dal budaması gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.

Espiye

Espiye ilçesinde Yağlıdere Deresi kenarındaki alanda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar çöp topladı.

Kaymakam Taner Tengir, orman içi ve bitişiğindeki yol kenarlarında, tarım arazileri ve yerleşim yerleri etrafındaki ormanlarda yanıcı maddelerinin azaltılması ve çöplerin temizlenmesinin orman yangınlarının olumsuz etkilerinin azaltılmasını sağladığını ifade etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Orman İşletme Müdürü Mutluhan Kurt ve öğrenciler katıldı.

Görele

Görele'deki etkinlik ise Kuşçulu köyünün Haçdağı mevkisinde yapıldı.

Kaymakam Hamit Genç, çevreye karşı sorumlu olduklarını söyledi.

Çevrenin korunması için toplumsal bilincin arttırılması gerektiğini belirten Genç, "Havayı ve suyu temizleyen ormanlarımızı atıklardan temizlemek için hep birlikte harekete etmeliyiz." dedi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramiz Uzun, Görele Orman İşletme Şefi Hacı Bayram İsa Kurt ve öğrenciler, çevredeki çöpleri topladı.

Kaynak: AA

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