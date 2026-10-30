Giresun'da otomobil kaldırımdaki 3 yayaya çarptı, market personeli son anda kurtuldu - Son Dakika
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Giresun'da otomobil kaldırımdaki 3 yayaya çarptı, market personeli son anda kurtuldu

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Giresun Yeniyol mevkisinde refüje çarparak kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen 3 yayaya çarptı. Yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılırken kaza anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüde market personelinin son anda kurtulduğu görüldü.

Giresun'da refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobilin çarptığı 3 yaya yaralandı.

R.A'nın kullandığı 28 ABF 209 plakalı otomobil, Yeniyol mevkisinde seyir halindeyken refüje çarparak kontrolden çıktı.

Otomobil daha sonra kaldırımda yürüyen A.Ş, E.Y. ve S.A'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, bir marketin sebze reyonunda çalışan personelin de kazadan son anda kurtulması yer aldı.

Kaynak: AA
GiresunGüncelKazaSon Dakika

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