Giresun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan 6 kişi tedaviye alındı.

İlçenin Güllüce köyünden Buları Yaylası yönüne seyir halindeki Fuat Turan'ın (64) kullandığı 41 AGA 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile beraberindeki Mergül (40) ve Şefik Bayram (67) ile Menşure (52), Buse (23) ve Berkay Turan (17), çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.