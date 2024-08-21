Giresun'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Ülper mevkisinde, A.K'nin kullandığı 28 AK 723 plakalı otomobil, M.B'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücü A.K, Duroğlu beldesindeki asayiş noktasında polis ekiplerine teslim oldu.
Gözaltındaki sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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