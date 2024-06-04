Giresun'da Özel Eğitim Okulunun Ek Binası Hizmete Alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Özel Eğitim Okulunun Ek Binası Hizmete Alınacak

Giresun\'da Özel Eğitim Okulunun Ek Binası Hizmete Alınacak

Giresun İl Özel İdaresi tarafından Tirebolu ilçesinde bulunan Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ek bina inşaatının tamamlanarak yeni eğitim öğretim döneminde hizmete alınacağı açıklandı. Projenin tamamlanmasıyla öğrenciler modern bir eğitim ortamına kavuşacak ve eğitimdeki fiziki eksiklikler giderilmiş olacak.

04.06.2024 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun İl Özel İdaresince, Tirebolu ilçesinde özel eğitim uygulama okulunun ek bina inşaatının yeni eğitim öğretim döneminde hizmete alınacağı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun 8 derslikli ek binasının yapımına Aralık 2023'te başlandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin tamamlanmasıyla okuldaki öğrencilerin modern eğitim yuvasına kavuşmalarının sağlanacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Giresun İl Özel İdaresince 2024 yılı yatırım programı kapsamında tamamlanan ve devam eden işlerle geleceğimizin teminatı çocuklarımız modern eğitim yuvalarına kavuşacak. Eğitim öğretimdeki fiziki eksiklikler de bir bir giderilmiş oluyor. Giresun İl Özel İdaresinin hedefi, Tirebolu'da bulunan 8 derslikli Ahmet Rasim Baş Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun ek binası ikmal inşaat çalışmalarını bitirerek 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirmektir."

Kaynak: AA

Ahmet Rasim, Tirebolu, Giresun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Özel Eğitim Okulunun Ek Binası Hizmete Alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:32:36. #1.11#
SON DAKİKA: Giresun'da Özel Eğitim Okulunun Ek Binası Hizmete Alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement