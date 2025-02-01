Giresun\'da Sahte İçki Operasyonu

Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte içki ele geçirildi.
Giresun ve Dereli Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda M.G'ye ait araç, ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramalarda, çeşitli miktar ve türlerde sahte içki, etil alkol, terazi, içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kurusıkı tabanca, 60 kurusıkı tabanca fişeği ve 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Malzemelere el konulan operasyonda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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