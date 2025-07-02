Giresun\'da Samuray Arıları Doğaya Salındı

Giresun'un Dereli ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla 2 bin 240 samuray arısı doğaya bırakıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde samuray arılarının 7 köyde 110 dekar alanda doğaya salındığı belirtildi.
Tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarcaya karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam ettiği vurgulanan açıklamada, mücadeleye destek veren çiftçilere ve emeği geçen ekiplere teşekkür edildi.
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