Giresun'da sel ve taşkın riski taşıyan yapı yıkıldı - Son Dakika
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Giresun'da sel ve taşkın riski taşıyan yapı yıkıldı

Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bulunan ve sel ve taşkın etki alanı içinde kalan inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı. İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin inceleme başlattığı yapı, ruhsat alamayacağı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı.

26.07.2024 09:37
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Giresun'un Görele ilçesinde Çanakçı Deresi kenarında bir süre önce mühürlenen inşa halindeki yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Ekipler, ilçeye bağlı Gölbaşı köyünde konumu itibarıyla sel ve taşkın etki alanı içinde kaldığı belirlenen yapıyı yıkmak için iş makineleriyle bölgeye geldi.

Jandarmanın güvenlik önlemi almasının ardından ekipler yapıyı kontrollü şekilde yıktı.

Giresun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdür Vekili Murat Cavunt, AA muhabirine, yapıyla ilgili müdürlüklerinin yanı sıra İl Özel İdaresi ve AFAD ekiplerinin bir süre önce inceleme başlattığını söyledi.

İnşaatın İl Özel idaresi tarafından mühürlendiğini belirten Cavunt, konuya ilişkin de basında zaman zaman haberlerin yer aldığını ifade etti.

Cavunt, ilgili kurumların teknik elemanlarınca yerinde tekrar inceleme yapıldığını vurgulayarak, "İmar Kanunu'nda, ruhsata aykırı kısmının ruhsata uygun hale getirilmesi veya ruhsatsız olan bir yapının ruhsat alabilirliğiyle ilgili bir tereddüt varsa yani burada bir işlem yapılamıyorsa, bekletilmeksizin yıkım işleminin yapılacağı ifade edilmektedir." dedi.

Yapı sahibiyle uzlaştıklarını belirten Cavunt, "Ruhsat alamayacağı hükmünden kaynaklı kentsel dönüşüm kapsamında bu binanın yıkımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da sel ve taşkın riski taşıyan yapı yıkıldı - Son Dakika

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