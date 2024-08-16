Giresun\'da seyir halindeki araç alev aldı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Şahinler köyü kırsalında Urfan Balıkçı'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark ederek araçtan inen sürücü, yangını söndürmeye çalıştı.
Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki otlara sıçradı.
Aracın kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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