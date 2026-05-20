GİRESUN'da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi nefes kesti.
Giresun'da 49'uncusu düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği gösteri nefes kesti. Botanik Park alanında gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izlendi. Yaklaşık 20 dakika süren gösteride F-16 pilotu, alçak uçuşla kalabalığı selamladı. Gösteride pilotun sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Giresun Kalesi, Botanik Parkı ve sahili dolduranlar, gösteriyi cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
HABER-KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,
Son Dakika › Güncel › Giresun'da SOLOTÜRK Gösterisi Büyüledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?