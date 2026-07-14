Giresun\'da Sünnet Şöleni

Giresun'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce, sosyal hizmetlerden faydalanan 25 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirildi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce organize edilen şölen kapsamında çocuklar ve aileleri, Valilik önünden konvoy ile Cumhuriyet Parkı'ndaki program alanına götürüldü.

Yemek programının ardından Vali Mustafa Koç ve beraberindekiler, çocuklara altın ve bisiklet hediye etti.

Organizasyon kapsamında çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Etkinliğe kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.