Giresun'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Giresun'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Giresun\'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı

Giresun'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen 4 baykuş yavrusu, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından Bulancak ilçesinde doğaya salındı. Bir yavrunun rehabilitasyonu ise hala devam ediyor.

04.04.2024 17:19  Güncelleme: 17:21
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Giresun'da tedavi ve bakım süreci tamamlanan 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce 3'ü yaralı 2'sinde de genel durum bozukluğu görülen 5 baykuş yavrusunu merkez, Bulancak ve Espiye ilçelerinde vatandaşlardan teslim aldı.

Ekipler, tedavinin ardından uçabilecek duruma gelen yavrulardan 4'ünü Bulancak ilçesinde doğaya saldı.

Bir yavrunun rehabilitasyonu ise devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da tedavi edilen 4 baykuş yavrusu doğaya bırakıldı - Son Dakika
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