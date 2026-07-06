Giresun\'da TIR\'a çarpan otomobilde bir ölü

GİRESUN'un Espiye ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki Mehmet Güngör K. (80) hayatını kaybetti, sürücü Metin Ö. ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Adabük mevkisinde meydana geldi. İlçeden kent merkezine doğru giderken Metin Ö.'nün (70) kontrolünü yitirdiği 28 DL 727 plakalı otomobil, park halindeki 76 AAL 122 plakalı TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, otomobildeki Mehmet Güngör K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ise Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.