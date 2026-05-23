Giresun\'da Tır Kazası: 5 Ölü, 6 Yaralı

Giresun'da tırın iki otomobile çarptığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 55 K 4065 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkisinde 34 PMS 61 ve 34 PNK 09 plakalı otomobiller ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 6 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.