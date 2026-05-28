Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Karadoğa Yaylası mevkisinde Sefer A. idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A, olay yerinde hayatını kaybetti, Nuran A. ise yaralandı.
Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
