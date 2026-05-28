Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

28.05.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Espiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karadoğa Yaylası mevkisinde Sefer A. idaresindeki 28 ADN 343 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Nazmiye A, olay yerinde hayatını kaybetti, Nuran A. ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla Güce İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Giresun, Trafik, Espiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay görevden uzaklaştırıldı
İsrail’den Lübnan’ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin İsrail'den Lübnan'ın Sur kentine saldırı tehdidi: Evlerinizi bir an önce terk edin
Kolombiya’da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Çin’de katliam gibi kaza 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı Çin'de katliam gibi kaza! 13 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et

22:25
Osimhen’den vatandaşına büyük jest
Osimhen'den vatandaşına büyük jest
22:05
Zeytinin kilosunu 50 TL’ye sattı
Zeytinin kilosunu 50 TL'ye sattı
21:13
Gelecek sezona yetişecek Ankara yeni stadına kavuşuyor
Gelecek sezona yetişecek! Ankara yeni stadına kavuşuyor
20:29
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
Dereye giren Ahmet, hayatını kaybetti
20:10
“Makam aracı“ tartışmasında Özel’den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
"Makam aracı" tartışmasında Özel'den zehir zemberek sözler: Kılavuzu karga olanın...
19:39
Kılıçdaroğlu’nun, “Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak“ yazısına Özgür Özel’den yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'nun, "Talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak" yazısına Özgür Özel'den yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 22:30:44. #7.13#
SON DAKİKA: Giresun'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.