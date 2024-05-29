Giresun\'un Piraziz ilçesinde trafik kazası: 5 yaralı

Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İlçenin Kaleyanı Mahallesi'nde, Muhsin Yeşilot yönetimindeki 28 D 5090 plakalı ticari otomobil, yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Temel Kurtoğlu, Süleyman Uzun, Fethi Potur ve Gülcan Hasdemir yaralandı.
Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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