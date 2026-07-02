Giresun'da Trafik Kazası: Sürücüye Cezalandırma Talebi - Son Dakika
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Giresun'da Trafik Kazası: Sürücüye Cezalandırma Talebi

02.07.2026 15:37
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17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a çarparak ölümüne neden olan sürücü hakkında iddianame hazırlandı.

Giresun'un Görele ilçesinde 17 yaşındaki Tuana Elif Gülüşan Torun'a aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede, şüphelinin "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Giresun Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, 28 Mart 2026 günü saat 22.20 sıralarında Görele ilçesinde şüpheli Adem Hasbaş'ın kullandığı ve kazaya karışan 28 RE 752 plakalı aracın olay yerinde terk edilmiş halde durduğu, sürücünün 1,79 promil alkollü olduğu belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren mağdur Torun'un 23 Haziran 2026 tarihli otopsi raporunda, ölümünün genel beden travmasına bağlı çeşitli kırıklar ile birlikte beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi.

İddianamede, olay yeri incelemesinde, kaza yerinin Trabzon istikametinde, yolun sol şerit içi olduğu, yolun sol banketine yakın şekilde 34 metre fren izi bulunduğu, aracın çeşitli yerlerinin hasar gördüğü ve araç içerisinde çok sayıda içki şişesi ile kutusunun tespit edildiği vurgulandı.

Trafik ekiplerince tanzim edilen kaza tespit tutanağında, kazanın oluşumunda Torun'un asli kusurlu olduğu kaydedilen iddianamede, asfalt zeminli yol üzerindeki fren/lastik izlerinin yayanın düştüğü noktadan 4 metre sonrasında başladığı, sürücünün bu şekilde seyretmesinin, almış olduğu alkolden kaynaklı olduğu ve şüphelinin de tali kusurlu olduğu bilgisine yer verildi.

İddianamede, İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesince tanzim edilen raporda da "Kazaya karışan 28 RE 752 plakalı aracın teknik donanım sistemlerinin, üretim standartları doğrultusunda kullanılması halinde kazaya sebep teşkil edecek herhangi bir eksiklik veya kusurunun bulunmadığının, kazanın meydana gelmesinde yayanın kusuruna ilave olarak aracın şüpheli tarafından üretim standardına uygun olmayacak şekilde, tedbirsiz ve dikkatsiz sürüşü nedeniyle araç sürücüsünün katkısının bulunduğu anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapıldı.

İddianamede, şüphelinin "olası kastla öldürme" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Tuana Elif Gülüşan Torun'un, son Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Görele Belediye Başkanı seçilen ve "çocuğa karşı elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle cinsel taciz" suçlamasıyla yargılanan Hasbi Dede'nin davasında "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti. İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dede'ye yargılandığı davada 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Giresun, Trafik, Güncel, Kaza, Suç, Son Dakika

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