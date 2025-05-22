Giresun'da Uluslararası Aksu Festivali'nde Yerel Sanatçılara Yoğun İlgi

(GİRESUN)- Uluslararası Aksu Festivali kapsamında düzenlenen Giresun Belediyesi Konservatuvarı sanatçısı Cihan Uzunahmetoğlu'nun konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Giresun'da düzenlenen Uluslararası Aksu Festivali etkinlikleri kapsamında Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen yerel sanatçı konserlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sahne alan yerel sanatçılar hem müzikleriyle hem de sahne performanslarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği ağırlıklı yerel sanatçıların konserleri, hem sanatçılara sahne alma fırsatı sundu, hem de müzikseverleri eğlendirdi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bu organizasyonlarla yerel sanatçılarımıza destek verirken, halkımızı da müzikle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oluyor. Kültür sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.