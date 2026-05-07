Giresun Belediyesi'nden Gençlerin Bütçesine Destek: "Bizim Ev" Hizmete Açıldı

07.05.2026 15:05  Güncelleme: 16:18
Giresun Belediyesi, üniversite öğrencilerine sosyal destek sağlamak amacıyla 'Bizim Ev' projesini başlattı. Güre Yerleşkesi'nde hizmete giren proje, öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yaparak sıcak bir sosyal alan sunmayı amaçlıyor.

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Bizim Ev" projesi hizmete açıldı. Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi yolu üzerindeki merkezde öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yapılırken, gençlerin bir araya gelebileceği sıcak bir sosyal alan oluşturuldu.

Giresun Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda eğitim hayatını sürdüren gençlerin bütçelerine katkı sunmak ve onlara ev sıcaklığında bir alan yaratmak amacıyla "Bizim Ev" projesini hayata geçirdi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak kullandığı Güre Yerleşkesi güzergahında konumlandırılan projenin açılış törenine Belediye Başkanı Fuat Köse'nin yanı sıra CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğrenciler, davetliler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Açılışta konuşan Köse, üniversite öğrencilerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, gençlerin eğitim hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri adına sosyal destek projelerine devam edeceklerini dile getirdi.

"Burası öğrencilerimizin evi"

Göreve geldikleri günden itibaren sosyal belediyeciliği sözde değil, özde hayata geçirme gayreti içinde olduklarını söyleyen Köse, "Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz 'Bizim Ev' projesi, adından da anlaşılacağı gibi sizlerin kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir buluşma noktası olacak. Burada öğrencilerimiz ücretsiz çorba imkanından faydalanırken, aynı zamanda sıcak bir ortamda bir araya gelecek, dayanışmayı ve paylaşmayı gösterecekler. Sevgili gençler; biliyoruz ki eğitim hayatı sadece derslerden ibaret değil. Aynı zamanda sosyal bir yaşam, güçlü bir dayanışma ve destek gerektirir. Biz de Giresun Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya, yükünüzü bir nebze de olsa hafifletmeye devam edeceğiz. Bu proje sadece bir ikram yeri değil, paylaşmanın ve sosyal dayanışmanın sembolüdür. Kapısı herkese açık olan 'Bizim Ev', Giresun'un misafirperverliğini ve sıcaklığını yansıtan bir yer olacaktır. Bu anlamlı projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi

Üniversite öğrencileri ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek,  "Bizim Ev" projesi için Köse ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeye katkı sağlayan iş insanları Mesut Yılmaz, Ahmet Demiray, Yücel Karancı, Seyithan Temür, Gökhan Aydın, Mustafa Kırkaya, Hülya Tarık Çakır, Mustafa Burak Mert, Zekeriya Arslan, Musa Kırdemir, Serdar Dilli, Mehmet Külekçi, Sedat Dilli, Hacı Osman Yazar, Haydar Doğan, Engin Memiş, Hüseyin Rüştü Karaibrahim ve Görkem Yılmaz'a teşekkür plaketi verildi. Plaketler; Köse, Şenyürek, Küçük, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları tarafından iş insanlarına takdim edildi.

Projeye destek veren iş insanları da gençlere yönelik böylesine anlamlı bir sosyal projeye katkı sunmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sosyal dayanışma ve öğrencilere destek noktasında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

