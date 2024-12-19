Giresun'un Görele ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kurusıkı tabanca, el yapımı ruhsatsız tabanca, 31 gram kubar esrar, 27 fişek ile 3 kesici ve delici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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