Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, V.Y. ve E.A'nın üzerinde yapılan aramada 1 kilo 95 gram esrar ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.