Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Giresun\'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı

Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görele ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.B'yi gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramalarda 232 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Tirebolu ilçesinde de jandarma görevlileri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. ve O.B'yi yakaladı. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1,32 gram esrar ele geçirildi.

29.05.2024 14:43
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Giresun'un Görele ve Tirebolu ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görele ilçesinde uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.B'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinde yapılan aramalarda 232 gram kubar esrar ve 8 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Tirebolu ilçesinde de jandarma görevlileri, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. ve O.B'yi yakaladı.

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1,32 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tirebolu, Kenevir, Giresun, Görele, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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