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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Giresun'da yapılan uyuşturucu operasyonunda U.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 42 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 6,8 gram esrar ele geçirildi. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Giresun\'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
03.01.2024 - 12:36,
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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında U.Ç'yi gözaltına aldı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 42 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 6,8 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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