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Giresun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında U.Ç'yi gözaltına aldı.
Zanlının üzerinde yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 42 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 6,8 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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