Giresun\'da Yaban Hayvanları İçin Yem Bırakıldı

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Giresun'da, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, kar nedeniyle yiyecek bulamakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, il genelinde yüksek kesimlerde belirlenen bölgelere bin 500 kilogram yem bıraktı.

Doğal dengenin korunması ve yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmanın devam edeceği öğrenildi.