Giresun\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Giresun'un Alucra ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçenin Kıran Mahallesi'ndeki kıraç arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alucra Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öte yandan Kurtbeli mevkisindeki Zil Ovacı Yaylası'nda da yanan bir ağacı ekipler söndürdü.

Yetkililer vatandaşları orman ile arazilerde ateş, anız ve çöp yakmamaları konusunda uyardı.